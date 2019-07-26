Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти

Количество пострадавших в аварии с неуправляемым автокраном, который сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске, выросло до девяти. Госпитализированы трое, сообщили в пятницу в городской администрации.

- По последним данным, в ДТП пострадали девять и погиб один человек - сбитый автокраном 56-летний пешеход, - сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. - Три пострадавших пассажира маршрутки госпитализированы в городскую больницу № 9, трое осмотрены в ГКБ № 1 и направлены на амбулаторное лечение. Еще трое осмотрены врачами на месте ДТП, от госпитализации отказались.

Как уже сообщала "РГ", инцидент произошел сегодня утром на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера в Ленинском районе Челябинска. 31-летний водитель автокрана выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил пешехода на остановке общественного транспорта и затем протаранил три маршрутки.

По отзывам очевидцев аварии, маршрутные ПАЗы приняли основной удар на себя и не дали крану въехать в остановку, на которой находились люди.

По предварительным данным у автокрана отказали тормоза. В ГУ МВД уже сообщили о проведении масштабной проверки автопарка спецтехники, пассажирского транспорта и большегрузов по поручению начальника главка генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева.

По инициативе врио главы региона Алексея Текслера вводится запрет на движение по городу тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Передвижение, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время.