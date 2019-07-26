"Мусорные острова": Как не дать пластику захватить Мировой океан

По его словам, две трети объема того мусора, который болтается в Мировом океане, - это предметы одноразового использования. Они очень быстро переходят в категорию мусора, на 50-60 процентов уходят на вторичную переработку, но этого недостаточно: оставшееся попадает на мусорные полигоны, через которые загрязняет, в том числе реки, озера и океаны.

"По прогнозам организации по сохранению морской среды Surfers Against Sewage, в 2050 году масса пластика в Мировом океане превысит суммарную массу рыбных ресурсов", - цитирует ученого управление стратегических коммуникаций тюменского вуза.

Чтобы пронимать масштабы бедствия, достаточно знать: загрязнение водной среды микропластиком приводит к развитию онкологических заболеваний у человека.

"Воздействие на организм происходит через потребление морепродуктов, особенно хищных видов рыб - щуки, окуня, тунца и тому подобных", - говорит Хорошавин, подчеркивая, что опасно и просто само по себе использование некачественной пластиковой упаковки в быту.

Пока последствия глобального загрязнения океанов микропластиком до конца не изучены, стоит профилактически ограничить использование, например, одноразовой посуды. И сделать это не только на государственном уровне, но и на бытовом.

Простой способ - иметь при себе сумку многоразового использования для походов в магазин. При возможности выбора товаров тару, на которой стоит маркировка РЕТ (этот тип полиэтилена достаточно инертен и в большинстве городов собирается для переработки и вторичного использования).

"Еще один шаг в направлении сохранения природы и здоровья - не пользоваться в пищевых целях тарой с маркировкой PS: это полистирол, испарения от которого при нагревании (например, в микроволновой печи) могут быть очень опасными", - подчеркнул директор Института наук о Земле.