Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом

Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

Это означает, что, в отличие от зимней Олимпиады 2018 года, российская команда получила право выступить на Играх под своим флагом, без каких-либо ограничений и дополнительных условий.

Это касается и представителей легкой атлетики, у которых есть официальный допуск к международным стартам и которые смогут пройти отбор в команду.

"Мы очень рады, что получили это приглашение. Де-факто все наши усилия направлены на подготовку команды к Олимпиаде, мы с нетерпением ждем Игр в Токио", - рассказал президент ОКР Станислав Поздняков, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, что в интервью "РГ" Поздняков выразил уверенность, что в Токио с ОКР будут сняты все санкции и сборная России выступит под своим флагом.