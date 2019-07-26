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26.07.2019 15:58
Рубрика: Спорт

Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом

Текст: Максим Домчев
Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Это означает, что, в отличие от зимней Олимпиады 2018 года, российская команда получила право выступить на Играх под своим флагом, без каких-либо ограничений и дополнительных условий.

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Представлены медали Олимпиады в Токио, сделанные из гаджетов

Это касается и представителей легкой атлетики, у которых есть официальный допуск к международным стартам и которые смогут пройти отбор в команду.

"Мы очень рады, что получили это приглашение. Де-факто все наши усилия направлены на подготовку команды к Олимпиаде, мы с нетерпением ждем Игр в Токио", - рассказал президент ОКР Станислав Поздняков, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, что в интервью "РГ" Поздняков выразил уверенность, что в Токио с ОКР будут сняты все санкции и сборная России выступит под своим флагом.

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