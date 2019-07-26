В начале 1960-х годов она приехала в Брест и устроилась в Крепость на штатную должность фотографа. И хотя фотоаппарат "Зоркий" был ее неразлучным спутником, зачастую Мария работала гидом. Экскурсии проводила без шпаргалок и конспектов - читала много, память хорошая. А благодарные слушатели шли и шли в Крепость бесконечным потоком...

Тогда, после выхода бессмертной книги Сергея Смирнова "Брестская крепость", в цитадель над Бугом приезжали участники обороны и их родственники, космонавты, историки и краеведы, поэты и артисты, официальные делегации, юные поисковики, гости из зарубежья, журналисты. Так познакомилась Мария в 1969 году (Брест отмечал свое 950-летие) и с приехавшим на юбилей города коллегой-фотографом из "Комсомольской правды" Василием Песковым. И подружилась с великолепным профессионалом, открытым и простым человеком. Совместная работа с мэтром стала для нее, как сказали бы сейчас, мастер-классом фотожурналистики.

Песков снимал отнюдь не самым престижным фотоаппаратом "Киев". Но в этом ли дело! Мастер в каждом кадре искал необычный ракурс, пристально вглядывался в детали, однажды сумел уговорить военных и полетал над крепостью, снимая ее с высоты птичьего полета. А уже из Москвы прислал коллеге негативы в бесценном конверте. Мы отсканировали их для "Добрососедства".

На этих снимках Брестская крепость - в нераздельном слиянии с природой, которую так любил Василий Михайлович.