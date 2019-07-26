Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 августа 2019 г. 16:00
Общество
Текст: Николай Александров (редактор газеты "Брестский курьер")
Родина - № 8(819)

Брестская крепость Василия Пескова

Снимки знаменитого фотомастера хранятся в домашнем архиве брестчанки Марии Апанович
В начале 1960-х годов она приехала в Брест и устроилась в Крепость на штатную должность фотографа. И хотя фотоаппарат "Зоркий" был ее неразлучным спутником, зачастую Мария работала гидом. Экскурсии проводила без шпаргалок и конспектов - читала много, память хорошая. А благодарные слушатели шли и шли в Крепость бесконечным потоком...

Тогда, после выхода бессмертной книги Сергея Смирнова "Брестская крепость", в цитадель над Бугом приезжали участники обороны и их родственники, космонавты, историки и краеведы, поэты и артисты, официальные делегации, юные поисковики, гости из зарубежья, журналисты. Так познакомилась Мария в 1969 году (Брест отмечал свое 950-летие) и с приехавшим на юбилей города коллегой-фотографом из "Комсомольской правды" Василием Песковым. И подружилась с великолепным профессионалом, открытым и простым человеком. Совместная работа с мэтром стала для нее, как сказали бы сейчас, мастер-классом фотожурналистики.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

Песков снимал отнюдь не самым престижным фотоаппаратом "Киев". Но в этом ли дело! Мастер в каждом кадре искал необычный ракурс, пристально вглядывался в детали, однажды сумел уговорить военных и полетал над крепостью, снимая ее с высоты птичьего полета. А уже из Москвы прислал коллеге негативы в бесценном конверте. Мы отсканировали их для "Добрососедства".

На этих снимках Брестская крепость - в нераздельном слиянии с природой, которую так любил Василий Михайлович.

Темы дня:
#история
#журнал Родина
Первый и последний бой 24-летнего лейтенанта Александра Максутова
15:30 История

Перед смертью он просил читать ему "Мертвые души"

Петропавловская губа уютна, закрыта от глаз и ветров Никольской и Сигнальной сопками. Тут и сейчас прячутся корабли, так не похожие на те, что заходили сюда 165 лет назад. Тогда эту небольшую бухту пересекала коса Кошка, на которой потом построили Морской вокзал

Московский Кремль - ее движущая сила истории
24.07.2019 Легенды

В путь - по залам и эпохам

Сотни поэтов воспели удивительный архитектурный ансамбль в центре Москвы. Но точнее Владимира Маяковского, пожалуй, не скажешь: да, здесь начинается наша земля, здесь витают под куполами храмов облики наших предков, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. И это здесь на протяжении многих столетий вершится отечественная история

По ней ступали цари, короли, генсеки и президенты
24.07.2019 Реликвии

Парадная лестница

Прежде чем ступить на парадную лестницу и начать путешествие в пространстве и времени, заглянем в парадный вестибюль; раньше его принято было называть Парадными сенями. Их своды покоятся на четырех монолитных колоннах из сердобольского гранита, которые вырубали целиком и везли с берегов Ладожского озера

#Добрососедство