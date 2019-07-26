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Текст:   Галина Мисливская 
12:49 26.07.2019

Совфед запретил выдавать микрокредиты под залог жилья

Совет Федерации на пленарном заседании 26 июля одобрил закон, запрещающий частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Документ был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов во главе со спикерами обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеслава Володина. Он запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилого помещения заемщика или иного залогодателя. Кроме того, им нельзя будет выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ранее глава Совфеда, подводя итоги весенней сессии, назвала этот закон одним из важнейших в этом году. "Граждане, попавшие в тяжелую ситуацию, не видят последствий своих действий и попросту лишаются жилья. Теперь такого не будет", - сказала она.

Эти запреты не будут распространяться на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются Российская Федерация, ее регионы или муниципалитеты.

При этом устанавливаются требования к МФО и микрокредитным компаниям (МКК). Так, с 1 июля 2020 года минимальный капитал МКК должен составлять один миллион рублей. В следующие четыре года эта планка будет увеличиваться на один миллион рублей ежегодно и 1 июля 2024 года составит пять миллионов рублей. Исключение делаются для МФО с участием государства, регионов или муниципалитетов.

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