Страховщики разъяснили, какими способами оформлять аварию без ГИБДД

С 1 октября получить максимальную выплату по ОСАГО - даже в случае оформления аварии без ГИБДД - смогут все автомобилисты, в каких бы регионах России они не проживали. А с 1 ноября оформить извещение об аварии можно будет по смартфону.

О том, что и как будет действовать, и как всем этим пользоваться рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев на встрече с руководством Госавтоинспекции и представителей общественных организаций.

Итак, главное, что изменится с 1 октября, это то, что сумма выплаты по Европротоколу вырастет до максимального размера по ОСАГО, то есть 400 тысяч рублей для всех аварий, где бы они не произошли. Сейчас такая привилегия распространяется только на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

На что и при каких условиях автовладелец сможет рассчитывать?

В случае, если в аварии пострадали только две машины, водители которых застрахованы по ОСАГО, не пострадали люди и имущество третьих лиц, то можно оформлять аварию без вызова ГИБДД по Европротоколу. Если участники аварии согласны с обстоятельствами ДТП, то они могут заполнить бумажное извещение о ДТП, которое обычно прилагается к полису ОСАГО, и обратиться за выплатой к своему страховщику. В этом случае они не могут рассчитывать на выплату более 100 тысяч рублей. То есть ныне действующий порядок сохраняется.

Если все условия те же, но у участников аварии нет согласия в обстоятельствах ДТП, например, оба утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора, то здесь помимо оформления бумажного извещения о ДТП, необходимо еще воспользоваться мобильным приложением и оформить аварию в нем. Сейчас такое мобильное приложение пока есть только одно - "ДТПЕвропротокол". Его разработал РСА. Но некоторые страховщики уже готовят свои приложения, которыми также можно будет воспользоваться при оформлении аварии по Европротоколу. Главное у такого мобильного приложения то, что оно подсказывает, какие фотографии и в каком ракурсе делать, а потом передает их в некорректируемом виде в базу АИС ОСАГО вместе с координатами и временем, когда они сделаны.

Такие данные позволяют компании убедиться в факте аварии, установить повреждения машин, а также с большей или меньшей степенью достоверности установить степень вины каждого из участников.

В случае, если автовладелец рассчитывает на выплату более 100 тысяч рублей, ему также необходимо заполнить бумажное извещение и произвести оформление аварии с помощью приложения для смартфона.

Если нет приложения для смартфона, то спасти могут телематические устройства системы ГЛОНАСС, которые также фиксируют аварию и передают данные об ускорениях и силе удара оператору, который потом передает их страховщику.

Если нет ни мобильного приложения, ни такого устройства, то автовладелец может рассчитывать только на сумму в пределах 100 тысяч рублей, и только при наличии согласия между участниками об обстоятельствах аварии.

С 1 ноября заработает приложение, разработанное Центробанком. Пока оно фигурирует под рабочим названием "Помощник ОСАГО". Когда оно выйдет, название будет другим. Это приложение избавит от необходимости оформлять бумажное извещение о ДТП. То есть аварию можно будет оформить сразу на смартфоне или планшете и отправить электронное извещение страховщику. Но работать оно с 1 ноября будет в экспериментальном порядке только в четырех регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщил Евгений Уфимцев, его работу на всю страну планируется распространить только к концу 2020 года.

Воспользоваться этим приложением смогут только те, кто зарегистрирован на портале Госуслуг. Именно такая регистрация будет служить подтверждением подписи. Примечательно, что заполнять извещение будет только один из участников на своем смартфоне. Второму участнику потребуется только подписать это извещение.

Сделать это можно двумя способами. Можно самому на смартфоне того участника, который оформлял извещение, войти в свой аккаунт на Госуслугах, чем удостоверить свою личность, и нажать кнопку "Подписать". Понятно, что такой способ вызывает некоторые опасения. Вдруг, случайно на чужом смартфоне сохранятся ваши данные и ваш способ доступа к Госуслугам?

Второй вариант, более безопасный. Необходимо дождаться, когда вам на почту придет это извещение - оно будет отправлено сразу после его подписания первым участником на ту почту, которая была указана вами при регистрации своего аккаунта. После получения извещения уже со своего устройства - будь то смартфон, планшет или компьютер, необходимо будет нажать на кнопку согласен. Таким образом формальности будут соблюдены.

Этот алгоритм вызвал вопросы у участников встречи. Ведь второй участник, сообщив, что подпишет извещение дома, может отказаться это сделать, или написать, что он не согласен. И тогда Европротокол оформлен не будет. А первому участнику придется решать вопрос только в судебном порядке.

- Такой риск есть, - подтвердил Евгений Уфимцев. - Но при таких опасениях можно не оформлять Европротокол, а вызвать ГИБДД. Технология подписи простым приложением смартфона к смартфону или другие варианты - сейчас только разрабатываются.

И это одна из причин, по которой эксперимент проводится в этих четырех регионах. Здесь развиты коммуникации, присутствуют все страховые компании, поэтому проще оперативно отлаживать систему.

Как сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин, в последнее время доверие к оформлению аварии по Европротоколу растет. И, кстати, снижается количество аварий с материальным ущербом ежегодно начиная с 2015 года. Так в прошлом году сотрудниками ГИБДД оформлено 1,9 миллиона аварий, что на 17,4 процента меньше, чем годом ранее. При этом по Европротоколу было оформлено 624,1 тысяч аварий, что на 4,1 процента больше чем годом ранее.

За шесть месяцев этого года сотрудниками ГИБДД оформлено 885,3 тысячи аварий в которых не погибли и не пострадали люди. А это почти на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но при этом в эту статистику входят и те ДТП, которые не возможно оформить по Европротоколу. В них больше двух участников, или был причинен материальный ущерб третьим лицам - например, машина врезалась в отбойник.