Страны Содружества готовы к продолжению сотрудничества с Украиной

Проект повестки дня заседания Совета глав государств СНГ, намеченного на 11 октября в Ашхабаде, предстоит сформировать 26 июля на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран - участников Содружества в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

Согласно процедуре, пояснил агентству заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Агыбай Смагулов, после того, как проект повестки будет утвержден, его направят председателю Совета глав государств. А затем проект вместе с документами по всем вопросам, которые будут включены в повестку дня, направляются всем главам государств, в том числе и Украины. Смагулов дал понять, что страны Содружества готовы к продолжению сотрудничества с Киевом.

Заместитель председателя Исполнительного комитета подчеркнул, что Украина де-юре является участником проектов в рамках Содружества. Он также акцентировал внимание на том, что, как правило, глава страны-председателя Содружества также направляет приглашения от своего имени всем президентам стран СНГ. "В прошлом году, кстати, после заседания Совета глав государств, которое проходило в Душанбе, все материалы также были направлены главам государств и там, естественно, есть информация о планируемом заседании СГГ в Ашхабаде в этом году.

Так что "власти Украины знают об этом и вполне могут принять решение об участии во всех заседаниях советов, в том числе высшего органа - Совета глав государств", - добавил Агыбай Смагулов.