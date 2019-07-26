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26.07.2019 19:17
Рубрика: Власть

Кузнецова получит американскую визу. Только ее проблемы это не решит

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Посольство США в РФ пригласило российскую теннисистку Светлану Кузнецову за получением визы для поездки в Соединенные Штаты на турнир в Вашингтоне.

"Мы связались с ней напрямую, чтобы убедиться, что она может направиться для участия в соревнованиях, но не получили ответа", - написала пресс-секретарь дипмиссии Андреа Калан в Twitter.

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Она попросила Светлану Кузнецову позвонить в посольство. "Ваша виза вас ждет", - отметила Калан.

Впрочем, теннисистку это сообщение не слишком обрадовало. Оказывается, она уже снялась с турнира, поскольку в любом случае не успеет к его началу.

"Самолётов нет, в последний момент туда точно не полечу уже. Значит, уже попозже", - цитирует Кузнецову РИА Новости.

Кузнецова является действующей победительницей турнира в Вашингтоне. Однако накануне предполагаемого вылета в США она столкнулась с проблемами при оформлении визы.

Пока под вопросом и участие Кузнецовой в последнем в году турнире серии "Большого шлема" - US Open. Он пройдет с 26 августа по 7 сентября.

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