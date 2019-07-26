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26.07.2019 22:00
Рубрика: В мире

Трамп назвал введение "цифрового налога" "глупостью Макрона"

Текст: Александр Саможнев

Президент США Дональд Трамп дал жесткий ответ на предложение Франции ввести налог в отношении IT-гигантов, работающих на территории страны.

"Франция просто наложила цифровой налог на американские технологические компании. Если кто-то облагает их налогом, это должна быть их родная страна, США", - подчеркнул Трамп в Twitter.

Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS
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"Мы вскоре объявим о существенных ответных действиях на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!" - с возмущением добавил президент США.

Белый дом выпустил также официальный комментарий, в котором выразил разочарование односторонними мерами Франции против американских технологических компаний. В администрации не исключают введения ответных мер в виде дополнительных пошлин на импорт французского вина. 

Напомним, французский сенат в середине июля одобрил введение налога в размере 3 процентов для технологических компаний. Сбор будут взимать с выручки технологических гигантов, у которых она превышает 25 миллионов евро во Франции и 750 миллионов во всем мире. Соответствующий закон должен вступить в силу в течение 21 дня при отсутствии запросов со стороны правительства или парламентариев пересмотреть документ в Конституционном совете.

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