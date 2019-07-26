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26.07.2019 17:40
Рубрика: В мире

Турция пригрозила отказаться от покупки самолетов Boeing

Текст: Александр Саможнев

В напряженных отношениях США и Турции наметился новый поворот. Анкара пригрозила "передумать" относительно приобретения авиакомпанией Turkish Airlines самолетов Boeing на сумму 10 миллиардов долларов, сообщает деловое издание Bloomberg.

Фото: Onur Coban/Anadolu Agency/Getty Images
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"Я сказал господину Трампу, что Турция не покупает комплексы Patriot, но зато мы приобретаем самолеты Boeing. Мы хорошие покупатели. Однако если давление продолжится, мы может и передумать", - приводит издание слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным Bloomberg, Эрдоган напомнил президенту Дональду Трампу о договоренности по приобретению 100 самолетов Boeing для авиакомпании Turkish Airlines на саммите G-20 в Осаке.

Напомним, отношения между Турцией и США испортились после принятия Анкарой решения о приобретении российского ЗРК С-400. Американцы назвали этот шаг "неприемлемым" и пригрозили санкциями. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что турецкая сторона от своих планов отказываться не собирается и уже весной 2020 года введет С-400 в строй.

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