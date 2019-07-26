Турция пригрозила отказаться от покупки самолетов Boeing

В напряженных отношениях США и Турции наметился новый поворот. Анкара пригрозила "передумать" относительно приобретения авиакомпанией Turkish Airlines самолетов Boeing на сумму 10 миллиардов долларов, сообщает деловое издание Bloomberg.

"Я сказал господину Трампу, что Турция не покупает комплексы Patriot, но зато мы приобретаем самолеты Boeing. Мы хорошие покупатели. Однако если давление продолжится, мы может и передумать", - приводит издание слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным Bloomberg, Эрдоган напомнил президенту Дональду Трампу о договоренности по приобретению 100 самолетов Boeing для авиакомпании Turkish Airlines на саммите G-20 в Осаке.

Напомним, отношения между Турцией и США испортились после принятия Анкарой решения о приобретении российского ЗРК С-400. Американцы назвали этот шаг "неприемлемым" и пригрозили санкциями. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что турецкая сторона от своих планов отказываться не собирается и уже весной 2020 года введет С-400 в строй.