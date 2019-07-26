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26.07.2019 18:42
Рубрика: Власть

В Китае рассказали о "пощечине" странам НАТО со стороны России

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160, пролетевшие над Балтикой во время учений НАТО, всерьез напугали участников Североатлантического альянса. Такой вывод сделали журналисты китайского портала Sohu, комментируя инцидент, который произошел 15 июля.

Фото: Скриншот с видео
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Напомним, в этот день, как сообщили в российском Минобороны, пара стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС России выполнила плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. На маршруте самолеты находились более семи часов, а затем вернулись на аэродромы базирования. На отдельных этапах полета к российским ракетоносцам пытались приблизиться истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии и JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

"Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО", - написал китайский портал, перевод статьи которого появился на ресурсе "ИноСМИ".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Обнародовано видео полета над Японским морем Ту-95МС и Xian H-6

По мнению китайцев, решение российских военных было продиктовано желанием "показать странам военного блока, что им не сойдут с рук провокации у российских границ".

На сопровождение истребителями российские самолеты "как будто не обратили внимание", подчеркнул автор статьи.

"Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной", - заключил портал.

Как пишет китайский журналист, страны западной Европы под диктовку Вашингтона постоянно пытаются "окружить Россию и отрезать ее от остального мира". Но Москва всякий раз демонстрирует, что в обиду себя она не даст.

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