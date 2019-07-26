Видео: трактор перевернулся на "Ниву", которую пытался буксировать

Тем, кто помнит старую пословицу про "друзей", с которыми и враги не нужны, при просмотре этого видео не нужно рассказывать про "спасателей", с которыми лучше уж оставаться в беде, чем принять их помощь.

Водитель "Беларуси" принялся было вытягивать застрявшую на бездорожье "Ниву" и не учел законы физики: слишком крутой подъем, слишком легкий "нос" трактора и слишком тяжелый груз сзади. Почти въехав на пригорок, старенький трактор совсем выдохся, обессилел, встал на дыбы, немного прокатился назад, а затем опрокинулся навзничь, чудом не покалечив владельца "Нивы".

Саму буксируемую машину слегка помяло и, судя по запиканным из сображений цензуры закадровым комментариям, тракториста ждут оживленные, но не очень приятные разговоры, неодобрительные похлопывания по лицу и всему телу и, возможно, короткий отдых в местной травматологии.

Как на самом деле нужно было буксировать машину на пригорок - по этому видео понять сложно (кстати, звук лучше отключить). Возможно, стоило ехать не прямо, а наискось, по более пологому подъему...