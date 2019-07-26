Власти США расширили санкции по Венесуэле

Министерство финансов США расширило санкции по Венесуэле, добавив в свой список еще 10 физических и 13 юридических лиц. Речь идет о гражданах Венесуэлы и Колумбии, а также компаниях из Гонконга, ОАЭ, Колумбии, Панамы, Мексики, Турции и Соединенных Штатов.

Уточняется, что в черный список попали три пасынка президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Они вместе с гражданином Колумбии обвинятся в организации схемы незаконного обогащения за счет мошеннического использования системы распределения продовольствия в Венесуэле.

Американские власти утверждают, что данная схема позволила отмыть сотни миллионов долларов через те 13 компаний, в отношении которых тоже были введены ограничительные меры, пишет ТАСС.

Ранее в июле минфин США внес в санкционный список четырех граждан Венесуэлы. Ограничения коснулись генерала дивизии Бланко Марреро, полковника Франко Куинтеро, майора Гранко Артеага и полковника Гуэрреро Михареса, которые занимают или ранее занимали посты в главном управлении военной контрразведки Венесуэлы. В частности, их, как и все ведомство, обвиняют в нарушении прав человека и подавлении инакомыслия.