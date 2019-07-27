Более 20 тыс. бургеров съели на гастрономическом фестивале в парке Горького

В первой половине субботы в парке Горького отдохнули уже 160 тысяч человек.

Большинство из них пришли на первый тематический фестиваль "Бургерфест", приуроченный к Международному дню гамбургера.

К 14:00 посетители "Бургерфеста" съели 20 тысяч бургеров.

Все 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков были заполнены людьми, которых привлекала возможность попробовать бутерброды на любой вкус. С креветками и мраморной говядиной, с котлетами и с маринованной курицей, а также с разными экзотическими восточными начинками.

В полдень в парке стартовала концертная программа, которая продлится до 18:00. Посетители увидят многих популярных артистов - DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и других.

Напомним, основоположником Международного дня бургера считается американец Луи Лессинг, который 27 июля 1900 года продал в Нью-Хейвене самый первый бургер.

Уже через четыре года его идею оценили на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Ежегодно в мире теперь продаются десятки миллиардов бургеров.