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Бузова и Maruv споют на фестивале бургеров в Москве

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    27.07.2019, 15:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото:   Сергей Михеев
В Москве сегодня широко отмечают Международный день гамбургера.

Праздничные мероприятия проходят в парке Горького.

Там расположились 30 ресторанных площадок и 10 фуд-траков, сообщает "Вечерняя Москва".

Гостям предлагаются весьма экзотические виды бургеров: с креветками, мраморной говядиной, маринованной курицей и соусом сальса, а также гамбургеры на основе корейских паровых булочек с необычными начинками.

Фестиваль сопровождается выступлениями известных диджеев и музыкантов. С 12 до 18 часов свои программы отыграют DJ Smash, Artik & Asti, Mot, недавно разогревавшая Кристину Агилеру Maruv, небезызвестная Ольга Бузова и другие, сообщает РЕН ТВ.

Гуляния продлятся до 22:00.

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