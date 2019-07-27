Бузова и Maruv споют на фестивале бургеров в Москве

В Москве сегодня широко отмечают Международный день гамбургера.

Праздничные мероприятия проходят в парке Горького.

Там расположились 30 ресторанных площадок и 10 фуд-траков, сообщает "Вечерняя Москва".

Гостям предлагаются весьма экзотические виды бургеров: с креветками, мраморной говядиной, маринованной курицей и соусом сальса, а также гамбургеры на основе корейских паровых булочек с необычными начинками.

Фестиваль сопровождается выступлениями известных диджеев и музыкантов. С 12 до 18 часов свои программы отыграют DJ Smash, Artik & Asti, Mot, недавно разогревавшая Кристину Агилеру Maruv, небезызвестная Ольга Бузова и другие, сообщает РЕН ТВ.

Гуляния продлятся до 22:00.