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24.07.2019 17:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кристина Агилера выступила в Москве

Текст: Екатерина Сосновская
23 июля на "ВТБ Арене" состоялся первый московский сольный концерт американской поп-дивы Кристины Агилеры. Это последнее летнее выступление певицы в рамках европейских гастролей The X Tour.

На разогреве выступила украинская певица Maruv (в миру Анна Корсун), которую прославил скандал с "Евровидением-2019". Несмотря на все увещевания украинских чиновников, Анна продолжает гастролировать по России. На "ВТБ Арене" певица исполнила несколько своих песен, в том числе Siren Song, For You, Drunk Groove и Mon Amour. Некоторые СМИ сообщают, что Кристина Агилера сама выбрала Maruv для разогрева.

Агилера обещала поклонникам яркое шоу со спецэффектами. После падения с лестницы на концерте в Санкт-Петербурге 21 июля певица не стала менять декорации и сценографию и отработала всю программу, как планировалось.

Певица начала выступления с короткого приветствия. Она поблагодарила поклонников за то, что они ждали и поддерживали ее, пока она уделяла большую часть времени своей семье. "Сцена - это мой дом", - призналась Агилера.

Выступление было поделено на несколько блоков, певица и шоу-балет меняли костюмы через каждые 2-3 песни. Каждый блок предваряла видеопроекция на занавесе-экране. В основном это были ролики с самой Агилерой в разных образах.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Часть концерта была посвящена правам женщин. Композицию Fall in Line c прошлогоднего альбома Liberation открыла видеонарезка с феминистскими демонстрациями. На экране появилась певица Шер, с которой Агилера снялась в мюзикле "Бурлеск" 2010 года. Это был фрагмент интервью, Шер произнесла: "Мама сказала мне: "Тебе пора остепениться и выйти замуж за богатого человека", на что я ответила: "Мама, богатый человек - это я". Стоит отметить, что в своих песнях Агилера стала пропагандировать идеи равенства, принятия себя и личных границ не то что до появления хештега #metoo, а даже до появления слова "хештег".

В своем Instagam певица написала, что в России ее ждал теплейший прием. Концерт продлился 1 час 20 минут. Агилера исполнила большинство своих хитов разных лет, среди которых Genie in a Bottle, Lady Marmalade, Beautiful, Candyman, Feel This Moment, Say Something. Во время финальной композиции артистка на несколько секунд вывела на сцену свою пятилетнюю дочь Саммер Рейн (в переводе с английского - "летний дождь").

Кристина начала музыкальную карьеру в 8 лет. Она является обладательницей шести премий "Грэмми" и одной из 100 величайших исполнителей всех времён по версии американского журнала Rolling Stone. Певица награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом и является послом Всемирной продовольственной программы и ООН.

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