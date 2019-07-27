Kia Seltos: тестируем "убийцу" Hyundai Creta

"РГ" одна из первых испытала новую субкомпактную модель Kia. Корейский тест кроссовера Seltos показал, что у этого родственника Hyundai Creta есть шансы завоевать российский рынок. Однако для повторения успеха B-кроссовера Hyundai новичку Kia предстоит серьезная адаптация к нашим условиям эксплуатации.

Выпуская на российский рынок B-кроссовер Kia Seltos, корейская компания заполняет нишу, которую сама же и создала, отказавшись в свое время "клонировать" для россиян Hyundai Creta и сделав ставку на высокий хэтчбек сегмента "B" Rio X-line. Однако неослабевающий рост сегмента субкомпактов заставил корейскую марку пересмотреть свою маркетинговую стратегию.

В следующем году на заводе "Автотор" в Калининграде начнется выпуск кроссовера, который обыватели уже окрестили "Кретой" от Kia. Однако Seltos хоть и обосновался с субкомпактным бестселлером Hyundai в одном сегменте и обязательно будет с ним конкурировать, все же продукт иного рода. Прежде всего, это не бюджетник по отделке и оснащению. В то же время он построен на новой платформе, подразумевающей более просторный салон и багажник, равно как новейшее электронное оборудование. Давайте же разберемся, чего ждать от очередной новинки Kia российским покупателям.

Комильфо

Дизайн Seltos создавался под руководством нового шеф-дизайнера Люка Донкервольке, который резко повысил градус экстравагантности относительно соразмерной модели Rio X-Line. В результате Seltos де-факто играет на поле "имиджкара" Kia Soul, но при этом позиционируется как более драйверский и джиперский автомобиль. Отсюда гламурные и небанальные решения в экстерьере. Например, защитный обвес выполнен из глянцевого пластика, а фронтальную часть украшает серебристая вставка с "тиснением" под бриллианты.

Не обошлось и без навязчивых "заимствований" - стратегии, которой дизайн-команда дала ход еще при бывшем шеф-дизайнере марки Питере Шрайере. Скажем, задние стойки сильно напоминают таковые у Volvo XC40. А в салоне обращаешь внимание на корпуса динамиков аудиосистемы в стиле оригами. Похожие изгибы ассоциируются с дизайн-ходами новинок Lexus. Обидно, что такие неоригинальные украшательства разрушают аутентичность корейского бренда и лаконичность стиля, предложенного в свое время Питером Шрайером.

Дизайнерский акцент на молодых ярко выражен. К примеру, серьезное внимание уделено светодиодной подсветке. Над фирменной решеткой радиатора в стиле "нос тигра" проведена диодная полоса. А в интерьере при включении аудиосистемы и выборе световой темы в меню мультимедиа под перчаточным ящиком и в картах дверей зажигается синхронизированная с музыкой иллюминация. Похожую "светомузыку" мы уже видели в топовых комплектациях Soul нового поколения. Seltos явно идет по его стопам, а можно даже сказать вторгается на его территорию.

По габаритам Seltos крупнее Creta, поскольку базируется на новой платформе K2, знакомой по семейству Ceed. В сравнении опять-таки с Creta (построена на "тележке К1) у субкомпакта Kia на 40 мм длиннее колесная база, он также на 105 cм длиннее и на 20 мм шире. Взрослые 18-дюймовые диски (недоступны ни для Rio, ни для Creta) добавляют новичку представительности. Места в салоне достаточно и спереди и сзади, но серьезных излишков пространства перед коленями пассажиров "галерки" не наблюдается. Багажник тоже вполне солидный - на 498 л против 402 л у Creta и 364 л у Soul.

Богатый внутренний мир

По оформлению салона Seltos кладет на лопатки практически всех конкурентов массового сегмента за исключением разве что новинок бренда DS. В отделке щедро применяется экокожа, а проще говоря - "кожзам", для машин в Европе, Корее и США (что у нас пока не ясно) заявлены опциональные цветные вставки из экокожи. Декор из серебристого пластика не отличишь от алюминия, а поверхности из жестких полимеров выглядят мягкими. И все же бюджетные моменты нет - нет, да проскользнут. К примеру, по-сиротски смотрятся ниша перчаточного ящика и переднего подлокотника, равно как войлок багажного отсека.

В плане компоновки и оснащения корейцы расщедрились. Скажем, Seltos один из немногих в своем сегменте снабжен регулировкой спинки дивана по наклону (в двух положениях) и задним выдвижным подлокотником. USB-слотов в избытке (два спереди и один сзади), а к мультимедиа по Bluetooth (причем "по воздуху", а не через провод) можно подключить сразу два смартфона. С одного можно запускать, к примеру, навигацию, с другого - музыку.

Топовый 10,25-дюймовый центральный сенсорный экран мультимедиа (альтернатива ему - почти столь же солидный 8-дюймовый дисплей) выглядит круто, отличается оперативностью работы и обеспечивает совместимость с устройствами Apple и Android. Однако шрифт и пиктограммы мелковаты, особенно неудобно считывать данные навигации - цифры, указывающие расстояние до маневра, плохо различимы, а картинка с камеры заднего вида (полноценной системы видеообзора не предусмотрено) не отличаются четкостью.

Опциональные беспроводная зарядка, проектор данных на экран перед лобовым стеклом и подогрев рулевого колеса - блага, которыми не может похвастать большинство конкурентов по сукомпактному сегменту. Однако мы не обнаружили на тестовых машинах ни подогрева лобового стекла (надеемся эту опию добавят в рамках российской адаптации), ни полноценного подогрева дивана (обогревается лишь подушка), а климат-контроль здесь исключительно однозонный.

Что касается багажного отделения, оно имеет удачную геометрию, однако здесь нет хитроумных компоновочных решений, которыми балует, скажем, чешская Skodа (например, боковые тайники, ниши и всевозможные фиксаторы багажа). В подполье в зависимости от модификации и рынка сбыта хранится "докатка" или ремкомплект. Тем не менее радует, что фетровый фальшпол имеет два уровня установки. В верхнем положении он образует почти ровный пол с опущенными задними креслами.

Табун корейских лошадей

На домашнем рынке ставка сделана на 1,6-литровый турбомотор серии T-GDI мощностью 177 л.с. Альтернатива ему - версия с 1,6-литровым 134-сильным турбодизелем. Оба двигателя работают в связке с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. В ближайшем будущем появится и третий вариант - сочетание 2-литрового 149-сильного бензинового "атмосферника" семейства Nu второго поколения и нового вариатора IVT. Не удивимся, что именно эту связку в России предложат для наиболее дорогих исполнений Seltos.

Задняя подвеска у переднеприводных версий - торсионная, у полноприводных - более драйверская, многорычажная. По умолчанию предлагается система выбора режимов движения с поворотным тумблером на центральном тоннеле. "Переднеприводникам" в дополнение к алгоритмам Normal, Eco и Sport полагаются настройки противобуксовочной системы "влажность", "грязь", "песок".

Как все это работает, мы испытали на примере топовой 177-сильной бензиновой полноприводной машины. Такой Seltos не назовешь тихоходом, однако чтобы заставить табун из 177 "лошадей" скакать во весь опор, нужно постараться. Машина оперативно реагирует на газ особенно в режиме Sport, но ленится отдавать тягу на средних оборотах. При кик-дауне с 60 км/ч "робот" споро скидывает пару, а то и тройку передач, мотор истошно завывает, но по факту обеспечивает ускорение лишь чуть более бодрее, чем топовый 2-литровый 150-сильный "атмосферник" Creta. Расход же топлива во время теста варьировался в диапазоне от 9 л/100 км до 11 л/100 км., иными словами, рекордов экономичности машина с такой агрегатной связкой тоже не бьет.

Впрочем, не спешите расстраиваться. Маловероятно, что машины с 177-сильным бензиновым турбомотором в итоге доберутся до нашего рынка. Вероятнее всего, в базе предложат связку начального бензинового 1,6-литрового (123 л.с.) атмосферника, 6-ступенчатой "механики" или 6-диапазонного "автомата", знакомую по Creta. В топе же, повторимся, очень вероятен вариант с новым 2-литровым 149-сильным бензиновым мотором и опять-таки свежим вариатором IVT. Привод в базе будет передним, опционально - подключаемым полным.

Известно также, что машины для России уже активно тестируют на наших дорогах. В этом есть серьезная необходимость. Ведь, как показал корейский тест, подвеска Seltos настроена неоправданно жестко - ходовая считывает практически все дорожные неровности, а кузов, соответственно, ощутимо сотрясается на неровностях. Причем эти толчки нервируют главным образом задних пассажиров. Не оптимальна и шумоизоляция.

Гул от шин и мотора, работающего на высоких оборотах, - в салоне. В то же время машине следует добавить как минимум пару сантиметров дорожного просвета. Корейские автопроизводители не приводят точных данных по клиренсу, но на вскидку под заводской пластиковой защитой картера никак не более 160 мм при том что кузов опускается примерно на сантиметр, стоит в салоне расположиться как минимум одному человеку.

Нельзя не упомянуть также такое важное преимущество перед Creta и рядом других доступных B-кроссоверов, как комплекс систем безопасности DriveWise. В него помимо прочего входят адаптивный круиз-контроль, системы контроля мертвых зон, рядности, предотвращения фронтальных столкновений и помощи при выезде с парковки задним ходом.

По нашему прогнозу, как и в случае с Soul, такой комплекс достанется российским машинам лишь старшей комплектации, и потому вряд ли будет востребован. Тем не менее, эти помощники работают без огрехов и обеспечивают корейскому кроссоверу возможности частичного автопилотирования.

К примеру, если разметка четкая, вы можете убрать руки с руля, и электроника будет поддерживать скорость, дистанцию и боковой интервал, удерживая машину в центре полосы. Примерно через 30 секунд автопилот потребует от водителя положить руки на руль, а в случае игнорирования этой рекомендации отключится.

Полноприводный потенциал Seltos разумно достаточен для городского кроссовера. Важно, что этот кореец умеет бороться с диагональным вывешиванием, здесь есть система помощи при спуске, а полный привод оперативно жонглирует тягой, перераспределяя ее между осями в зависимости от дорожной ситуации. Ну и еще вы можете заблокировать межосевую муфту, утопив кнопку на центральном тоннеле. Тем не менее на серьезном бездорожье такой автомобиль далеко не уедет, особенно если инженеры не позаботятся об улучшении геометрической проходимости машин для России.

Точной даты дебюта Seltos на нашем рынке пока нет. Представители Kia подтверждают 2020 год, не уточняя даже, первая это будет половина или вторая. Не известно также, какой будет сборка машин на "Автоторе" - отверточной или полного цикла со сваркой и окраской кузовов. В конечном счете именно это повлияет на российскую цену.

Рискнем предположить, что начальный Seltos оценят лишь немногим дороже базовых Hyundai Creta и Renault Arkana, но вот топовые варианты, доберись они до нас, вплотную подберутся к 2 млн рублей. Уж очень богата у Seltols электронная начинка и презентабельна отделка. Но так ли нужно это в, как ни крути, бюджетном секторе B-сегмента, большой вопрос.