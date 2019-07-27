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Рубрика: В мире

Макрон созвонился с Трампом после угрозы введения санкций

Текст: Александр Саможнев
Фото: Carlos Barria/ AP Фото: Carlos Barria/ AP
Фото: Carlos Barria/ AP

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил по телефону президенту США Дональду Трампу после угрозы Белого дома о санкциях за налог на американские IT-гиганты. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В беседе Макрон призвал Трампа обсудить тему цифрового налога на технологические компании на саммите G-7, который пройдет в этом году на французском курорте Биарриц. Встреча должна предоставить шанс для урегулирования ситуации.

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Ранее администрация США выпустила комментарий, в котором выразила разочарование односторонними мерами Франции против американских технологических компаний. В этой связи не исключается введение дополнительных пошлин на импорт французского вина.

Напомним, сенат Франции в середине июля одобрил введение налога в размере трех процентов для технологических компаний. Сбор будут взимать с выручки технологических гигантов, у которых она превышает 25 миллионов евро во Франции и 750 миллионов во всем мире.

В мире США В мире Европа Франция Дональд Трамп
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