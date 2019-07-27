МИД предложил провести министерскую встречу для спасения СВДП

Вопрос спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) необходимо рассматривать на уровне министров иностранных дел, но страны "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) не демонстрируют готовности к этому, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, именно на министерском уровне принимаются важные и крупные решения. Со своей стороны, иранская сторона убеждена, что работы в этом направлении только политдиректоров, тем более экспертов, недостаточно. "СВДП реально надо спасать, и такого рода ситуация, конечно, рассматривается на уровне министров", - особо отметил Рябков.

Замминистра МИД РФ выразил сожаление, что важная и своевременная идея о проведении министерской встречи по сохранению СВДП у европейских коллег должного отклика не вызывает.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что в конце июня по итогам заседания совместной комиссии по выполнению СВПД была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания комиссии на уровне министров иностранных дел.