Новости

В Кремле заявили о подготовке визита Путина во Францию 22:30
С Эльбруса экстренно эвакуировали альпиниста из Польши 22:17
Зеленский уволил начальника полиции Днепропетровской области 22:15
В Московской области два тела подняли из реки после падения самолета 22:12
В пострадавшем от паводка Тулуне вновь подтоплены дома 22:12
МИД предложил провести министерскую встречу для спасения СВДП 21:45
Двое бойцов Росгвардии пострадали на несанкционированной акции в Москве 20:50
В Чечне завершилась самая высокогорная парусная регата России 20:30
Вместо "ямы" на Павелецком вокзале будет сквер 19:56
Сериал "Рассказ служанки" продлен на четвертый сезон 19:44
Во Франции призвали Трампа не смешивать цифровой налог и санкции на вино 19:21
Путин предложил обсудить "вопросы помощи" семьям погибших подводников 19:19
Авторы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс покидают HBO 19:15
"Русский Гелик" за 1,2 млн рублей: уже изготовлено семь машин 19:00
"Аладдин" Гая Ричи заработал в прокате более миллиарда долларов 18:45
Муж актрисы Ники Никоновой раскрыл подробности ее гибели 18:18
Путин встретился с членами семей погибших в Баренцевом море подводников 18:18
Путин подчеркнул важность поиска затонувших во время войны подлодок 18:09
В Кронштадте открыли сквер памяти крейсера "Варяг" 18:00
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже 17:45
В канализации Петербурга нашли тело видеоблогера из Беларуси 17:41
На острове Гогланд Путин осмотрел предметы с затонувшего судна 17:37
Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области Султанова 16:58
В ДНР рассказали о выводе полка "Азов" из Донбасса 16:46
СК начал проверку после крушения самолета в Подмосковье 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
27.07.2019 21:45
Рубрика: Власть

МИД предложил провести министерскую встречу для спасения СВДП

Текст: Александр Саможнев

Вопрос спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) необходимо рассматривать на уровне министров иностранных дел, но страны "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) не демонстрируют готовности к этому, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев: Только США могут спасти ядерную сделку с Ираном

По словам высокопоставленного дипломата, именно на министерском уровне принимаются важные и крупные решения. Со своей стороны, иранская сторона убеждена, что работы в этом направлении только политдиректоров, тем более экспертов, недостаточно. "СВДП реально надо спасать, и такого рода ситуация, конечно, рассматривается на уровне министров", - особо отметил Рябков.

Замминистра МИД РФ выразил сожаление, что важная и своевременная идея о проведении министерской встречи по сохранению СВДП у европейских коллег должного отклика не вызывает. 

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что в конце июня по итогам заседания совместной комиссии по выполнению СВПД была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания комиссии на уровне министров иностранных дел.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ядерная программа Ирана
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предложил обсудить "вопросы помощи" семьям погибших подводников
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
В ДНР рассказали о выводе полка "Азов" из Донбасса
Российский пловец Минаков выиграл серебро чемпионата мира
Зеленского попросили восстановить авиасообщение с Россией