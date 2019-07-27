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27.07.2019 02:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МИД РФ сделал замечание посольству ФРГ за обсуждение выборов в России

МИД РФ посоветовал посольству Германии соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться в дела суверенных государств. Таким образом внешнеполитическое ведомство ответило ФРГ, попытавшейся продиктовать условия проведения выборов в регионах страны.

Фото: Стоян Васев/ ТАСС
В выборах Мосгордумы участвуют представители 9 политических партий

Германское диппредставительство ранее опубликовало в Twitter сообщение, в котором выразило обеспокоенность тем, что у снятых за фальсификации с выборов кандидатов проходят обыски. Также в публикации утверждалось, что за несколько недель до выборов в России "власти не допустили к ним многих оппозиционеров". Дипмиссия заявила о своем беспокойстве.

"Вам точно не о чем больше беспокоиться?", - задались вопросом российские дипломаты в Twitter.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, восьмого сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам. Напомним, Московская городская Дума - законодательное собрание города Москвы. Полномочия депутатов VI созыва действуют с 2014 по 2019 год.

Кстати

В ходе проведенного опроса социологи ВЦИОМ выяснили, что за кандидата от оппозиции готовы проголосовать лишь шесть процентов жителей мегаполиса, в то время как 29 процентов горожан намерены поддержать кандидатов от власти.

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