Участники несанкционированной акции в Москве распылили газ

В Москве проходит несанкционированный митинг. Люди собрались возле здания столичной мэрии на Тверской, несмотря на то, что митинг не согласован с властями. В мэрии заранее предупреждали об ответственности за участие в мероприятии. В центре города усилены меры безопасности.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС