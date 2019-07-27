Участники несанкционированной акции в Москве распылили газ

В Москве проходит несанкционированный митинг. Люди собрались возле здания столичной мэрии на Тверской, несмотря на то, что митинг не согласован с властями. В мэрии заранее предупреждали об ответственности за участие в мероприятии. В центре города усилены меры безопасности.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Как сообщает ТАСС, участники несанкционированной акции распылили газ и вышли на Тверскую улицу, частично заблокировав движение транспорта.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.