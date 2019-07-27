В Московской области два тела подняли из реки после падения самолета

В Серпуховском районе Московской области из реки Ока подняты два тела погибших при падении гидросамолета.

"Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность", - передает РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.

Позже плавучий кран поднял из воды и само воздушное судно. Его погрузили на баржу, которая доставит гидросамолет в серпуховский порт. Это необходимо для проведения дальнейшего расследования ЧП.

Напомним, пятиместный самолет RAG-2895 упал в водоем днем в субботу, 27 июля, вблизи деревни Дракино. Перед падением он задел провода высоковольтной линии.