СК начал проверку после крушения самолета в Подмосковье

Названа возможная причина крушения легкомоторного самолета в Подмосковье https://t.co/tLBvcteLxj pic.twitter.com/aZjUbEUI50 — РИА Новости (@rianru) 27 июля 2019 г.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку после крушения самолета под Серпуховом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что легкомоторный самолет вылетел с аэродрома Дракино. Крушение он потерпел в районе деревни Подмоклово. Судя по видео с места происшествия, самолет частично затонул в карьере, наполненном водой.

Ранее "РГ" писала, что в результате катастрофы погибли два человека. По одной из версий, самолет после ошибки пилота задел высоковольтные линии.