Жару в Москве сменят аномальные холода

Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.

По прогнозу центра "Фобос", сегодня воздух в столичном регионе прогреется до 27-28 градусов. В воскресенье, 28 июля, температура понизится до 21 градуса, но будет по-прежнему комфортно и тепло.

Однако уже 29 июля в Москве резко похолодает. К середине недели столбики термометров в дневные часы покажут плюс 12-15 градусов, а ночами - рекордные плюс 4-9 градусов. По словам синоптиков, такая погода больше характерна для сентября.