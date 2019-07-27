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27.07.2019 07:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье за отказ от эвакуации пригрозили забирать детей

Текст: Инесса Доценко

Прокуратура Амурской области не исключает возможности изъятия детей у родителей в случае отказа последних от эвакуации из зоны наводнения. Об этом сообщает "Интерфакс - Дальний Восток".

Гребень паводка пройдет еще четыре района Приамурья  

- В настоящий момент в связи с чрезвычайной ситуацией создалась реальная угроза жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. Я полагаю возможным изъятие детей у родителей, которые отказываются эвакуироваться из подтопленных районов, подвергая своих детей опасности, - сообщил агентству прокурор области Руслан Медведев.

По его словам, закон предусматривает принудительное изъятие ребенка при непосредственной угрозе его жизни или его здоровью.

Напомним, в Приамурье в четверг из-за масштабного паводка введен режим ЧС регионального масштаба. Из зон затопления эвакуированы жители нескольких сел. По сообщению правительства области, свои дома покинули 980 человек, из них 300 детей. При этом были случаи отказа от эвакуации.

Местные власти и сотрудники правоохранительных органов проводят разъяснительные беседы с такими гражданами. Как отмечает "Интерфакс - Дальний Восток" со ссылкой на прокурора области, это уже возымело эффект - многие жители сел, которые ранее отказывались покидать свои дома, начали в добровольном порядке эвакуироваться вместе с детьми.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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