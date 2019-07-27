На высокогорном озере Кезеной Ам завершилась парусная регата. Она стала рекордной для России, так как проходила на высоте 1870 метров над уровнем моря. В последний день гонок лучшие шесть экипажей боролись за суперкубок "Ахмат". Организаторами этого события выступают региональное министерство по туризму и Федерация парусного спорта ЧР, а генеральным информационным спонсором стала "Российская газета".

Всего в финальный день прошло восемь гонок, по шесть для каждой команды. Как и накануне, гонялись по воде спортсмены на скоростных яхтах класса SB20. По словам главного судьи регаты, итальянца Луки Бабини, это может стать визитной карточкой Кезеной-Ама.

- Далеко не везде используется такой формат гонок, поэтому этим регата уникальна. Еще эти соревнования особенны тем, что проводятся на закрытой акватории горного озера. Такого в мировом парусном спорте немного, - говорит итальянский рефери.

С первой же гонки наметились лидеры. Обладатели кубка Кезеной-Ам, команда федерации парусного спорта Чечни "Ахмат", воодушевленная победой накануне, взяла высокий темп. Не оставили им шанса на ошибку экипаж ArtTube во главе с участников олимпийских игр Игорем Лисовенко. А вот уверенного претендента на третье место так и не появилось. Итальянские яхтсмены во главе с россиянином Сергеем Шевцовым лидировали по результатам первых гонок, но совершили роковую ошибку, допустив фальстарт. Никто их не стал ждать, и отправившись на штрафное огибание, они безнадежно отстали.

В напряженной борьбе лидеров гонки Александра Божко и братьев Михаила и Максима Шереметьевых из команды "Ахмат" на финишной прямой обогнала лодка Лисовенко.

- Все меняется быстро. Мы всю гонку шли вторые, на финише повезло немного и обогнали. Пришел ветер сзади, мы первые поймали порыв и вели уже. Сложная гонка, крутит, не дает читать и предугадать наперед, - заявил Игорь Лисовенко уже на берегу вскоре после решающего рывка.

Таким образом призовые места распределились следующим образом. Обладателем кубка "Ахмат" стал экипаж ArtTube, который уступил им накануне, но в этот раз сдвинул их на вторую позицию. А третье место занял Валентин Уваркин и его экипаж. Тройка победителей поделили между собой призовой фонд в размере одного миллиона рублей.

Официальные партнеры самой высокогорной парусной регаты - госкорпорация "Курорты Северного Кавказа", Фонд "Посети Кавказ". Генеральные информационные партнеры: ТАСС, "Российская газета" и МАТЧ ТВ.