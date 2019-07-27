Путин погрузился в батискафе к затонувшей подлодке

Президент России Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу в субботу посетил остров Гогланд и погрузился на дно Финского залива.

Глава государства на борту подводного аппарата "Си-эксплорер-3" спустился к затонувшей во время Великой Отечественной войны подводной лодке Щ-308 "Семга", которая находится на глубине 60 метров.

Такие экспедиции для президента привычны: в 2013 году он спускался на дно Финского залива к затонувшему фрегату "Олег". Тогда глубина погружения составила 50 метров.

В 2009 году он погружался в батискафе на дно озера Байкал, а в 2011 году побывал с аквалангом на дне Таманского залива.

"Семга" пропала в 1942 году. Тогда командир подлодки Лев Костылев доложил по радио, что удалось уничтожить три транспорта противника, но сама лодка тоже получила повреждения. В Кронштадт Щ-308 так и не вернулась. Вместе с ней в море навсегда остались 40 членов ее экипажа.

Только в 2018 году подлодку удалось обнаружить в ходе экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы". После индентификации было установлено, что лодка погибла от взрыва немецкой мины.

С 2012 по 2019 год команда проекта "Поклон кораблям Великой победы" нашла уже 15 подводных лодок.