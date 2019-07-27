На острове Гогланд, что находится в Финском заливе в 180 километрах от Петербурга, президент России Владимир Путин осмотрел коллекцию предметов, обнаруженных археологами на борту затонувшего судна XIX века, сообщает ТАСС.

Эта коллекция раритетов была найдена исследователями у побережья острова Гогланд.

Главе государства продемонстрировали, в частности, фаянсовую и стеклянную посуду, текстиль и секстант, сохранившийся в идеальном состоянии - все эти археологические находки были подняты со дна залива.

Сотрудник Центра подводных исследований Русского географического общества Роман Прохоров пояснил, что название затонувшего судна установить пока не удалось, но судя по мнению ученых, корабль был английским, он перевозил товары из Британии в Петербург, но примерно в 1856 году возле Гогланда судно попало в шторм и потерпело крушение.

Владимир Путин пообщался с двумя юными участниками образовательного проекта "Океанариум", которые работали при обнаружении археологических находок: они очищали их от грязи и ила.

В ходе встречи президент России рассказал также о впечатлениях, которые получил при погружении в батискафе на дно Финского залива. Он назвал их яркими, правда, пояснил, что погружался под воду не в первый раз, поэтому его впечатления скорее от наблюдаемого объекта - затонувшей во время Великой Отечественной войны подлодки Щ-308 "Семга". Батискафом во время погружения Владимир Путин не управлял, однако рассказал, что рассмотреть подлодку удалось со всех сторон: рассеявшееся облако ила позволило это сделать.