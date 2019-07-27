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27.07.2019 16:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин рассказал, для чего опустился на глубину финского залива

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин завершил получасовое погружение к тому месту в Финском заливе, где была найдена затонувшая во время Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 "Семга".

Глава государства опустился на глубину 60 метров  на борту подводного аппарата "Си-эксплорер-3". Под водой Путин пробыл почти полчаса.

"Это важно, важно для нас, для будущих поколений, все должны знать: Россия своих героев не забывает", - заявил Владимир Путин журналистам. Он напомнил, что половина кораблей на Балтике погибли здесь, на минном заграждении во время Великой Отечественной Войны.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
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"Еще одним экипажем стало меньше, который считался без вести пропавшим", - отметил президент.

Один из журналистов поинтересовался, почему Путин так любит и на высоту подниматься, и на глубину опускаться."Что не так на земле?", - поинтересовались у президента. Глава государства признал, что на земле много проблем и добавил: "Я обязан побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, чтобы понять цену того, что они делают".

Подводная лодка "Семга" пропала в 1942 году. Вместе с ней в море навсегда остались 40 членов ее экипажа. Подводную лодку в море удалось обнаружить только в 2018 году  в ходе экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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