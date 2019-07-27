Путин рассказал, для чего опустился на глубину финского залива

Президент России Владимир Путин завершил получасовое погружение к тому месту в Финском заливе, где была найдена затонувшая во время Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 "Семга".

Глава государства опустился на глубину 60 метров на борту подводного аппарата "Си-эксплорер-3". Под водой Путин пробыл почти полчаса.

"Это важно, важно для нас, для будущих поколений, все должны знать: Россия своих героев не забывает", - заявил Владимир Путин журналистам. Он напомнил, что половина кораблей на Балтике погибли здесь, на минном заграждении во время Великой Отечественной Войны.

"Еще одним экипажем стало меньше, который считался без вести пропавшим", - отметил президент.

Один из журналистов поинтересовался, почему Путин так любит и на высоту подниматься, и на глубину опускаться."Что не так на земле?", - поинтересовались у президента. Глава государства признал, что на земле много проблем и добавил: "Я обязан побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, чтобы понять цену того, что они делают".

Подводная лодка "Семга" пропала в 1942 году. Вместе с ней в море навсегда остались 40 членов ее экипажа. Подводную лодку в море удалось обнаружить только в 2018 году в ходе экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".