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27.07.2019 18:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Путин подчеркнул важность поиска затонувших во время войны подлодок

Текст: Ольга Штраус

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости и важности работы по поиску затонувших во времена Великой Отечественной войны советских подводных лодок.

"Это следует делать для увековечения памяти погибших подводников, подчеркнул президент", - передает слова главы государства ТАСС.

Фото: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
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После погружения на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую советскую субмарину Щ-308 "Семга", Владимир Путин пообщался с журналистами. В ходе этого разговора он отметил, что не только на Балтике, но и в других акваториях еще много объектов и много советских моряков, которые считаются пропавшими без вести. Он выразил благодарность участникам проекта "Поклон кораблям Великой Победы", а также водолазам, которые установили во время погружения памятную табличку на корпусе судна Щ-308.

Президент отметил, что люди, которые занимаются поиском и идентификацией погибших героев-подводников вернули из небытия уже 17 объектов, среди них 16 субмарин Великой Отечественной и подводную лодку Первой мировой войны.

- Одно дело, когда люди числятся пропавшими без вести, а другое дело, когда мы знаем их имена, и это очень важно, - подчеркнул президент.

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