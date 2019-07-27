Путин подчеркнул важность поиска затонувших во время войны подлодок

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости и важности работы по поиску затонувших во времена Великой Отечественной войны советских подводных лодок.

"Это следует делать для увековечения памяти погибших подводников, подчеркнул президент", - передает слова главы государства ТАСС.

После погружения на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую советскую субмарину Щ-308 "Семга", Владимир Путин пообщался с журналистами. В ходе этого разговора он отметил, что не только на Балтике, но и в других акваториях еще много объектов и много советских моряков, которые считаются пропавшими без вести. Он выразил благодарность участникам проекта "Поклон кораблям Великой Победы", а также водолазам, которые установили во время погружения памятную табличку на корпусе судна Щ-308.

Президент отметил, что люди, которые занимаются поиском и идентификацией погибших героев-подводников вернули из небытия уже 17 объектов, среди них 16 субмарин Великой Отечественной и подводную лодку Первой мировой войны.

- Одно дело, когда люди числятся пропавшими без вести, а другое дело, когда мы знаем их имена, и это очень важно, - подчеркнул президент.