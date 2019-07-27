Путин предложил обсудить "вопросы помощи" семьям погибших подводников

На встрече с семьями погибших подводников Владимир Путин предложил обсудить "вопросы оказания помощи и поддержки".

"Хочу еще раз высказать слова соболезнования в связи с потерей ваших близких", - цитирует президента России ТАСС.

Глава государства также сказал, что хотел поговорить о том, чем занималось для оказания помощи членам семей министерство обороны.

"Я посмотрел все эти справки и бумаги. Знаю, что сделано многое. Но все-таки хотелось услышать от вас самих - на что вы считаете нужным дополнительно обратить внимание. Что-то еще сделать для вас и для будущего детей", - обратился к семьям Владимир Путин.