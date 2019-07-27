Необычная достопримечательность на морском берегу близ Геленджика - севший на мель африканский сухогруз Rio - перешла в начале июля в частные руки, и теперь новые владельцы взялись за капитальный ремонт судна. До этого времени туристы могли осмотреть корабль изнутри.

На официальной странице Rio в Instagram появилось сообщение о том, что экскурсии на теплоход с 26 июля приостановлены в связи с ремонтными работами, после чего судно спустят на воду, а затем оно отчалит с берегов Черного моря. По словам собственников, произойдет это в ближайшие месяцы. К сухогрузу уже начали прокладывать дорогу, чтобы по ней прошла тяжелая спецтехника.

Как уже сообщалось, сухогруз Rio под флагом западноафриканской Тоголезской Республики попал в сильный шторм 12 декабря 2018 года в районе мыса Дооб (в четырех километрах от поселка Кабардинка). Оторвался якорь, и судно вынесло на мель. Попытка его отбуксировать окончилась безуспешно.