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Всем 👋 ✅Хочу посвятить этот пост,тем людям которые пишут на своих страницах под фотографиями с Rio необоснованную ЧУШЬ...)))ребята, Вас так "интересно читать"😂 Давайте мы немного проясним: ✅ корабль является частной собственностью,а не заброшенной железякой ✅ мы проводим экскурсии, и попасть к нам не составляет особого труда ✅ мы не являемся "находчивыми предпринимателями которые хотят отбить свою покупку"🤦♀️😂 Экскурсии были сделаны для того, что бы кому интересен корабль смогли увидеть его во всей его красе! Люди будьте добрее и пишите реальные вещи,а не то что приходит Вам в голову!🌸 Всем хорошего отдыха и красивого морского загара⛴🌊
Необычная достопримечательность на морском берегу близ Геленджика - севший на мель африканский сухогруз Rio - перешла в начале июля в частные руки, и теперь новые владельцы взялись за капитальный ремонт судна. До этого времени туристы могли осмотреть корабль изнутри.
На официальной странице Rio в Instagram появилось сообщение о том, что экскурсии на теплоход с 26 июля приостановлены в связи с ремонтными работами, после чего судно спустят на воду, а затем оно отчалит с берегов Черного моря. По словам собственников, произойдет это в ближайшие месяцы. К сухогрузу уже начали прокладывать дорогу, чтобы по ней прошла тяжелая спецтехника.
Как уже сообщалось, сухогруз Rio под флагом западноафриканской Тоголезской Республики попал в сильный шторм 12 декабря 2018 года в районе мыса Дооб (в четырех километрах от поселка Кабардинка). Оторвался якорь, и судно вынесло на мель. Попытка его отбуксировать окончилась безуспешно.