Дубль Игнатьева помог "Краснодару" разгромить "Сочи" в РПЛ

В субботу в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" в присутствии 32 тысяч зрителей переиграл дома "Сочи" - 3:0 (2:0). Дубль на счету 20-летнего форварда "быков" Ивана Игнатьева, а третий мяч забил 19-летний Магомед-Шапи Сулейманов. После этой победы хозяева набрали шесть очков и догнали лидирующих на данный момент в первенстве страны "Урал" и "Зенит". У сочинских "барсов" ни одного балла в активе пока нет.

Этот поединок станет первым в истории противостоянием в РПЛ двух клубов из разных городов Кубани. До этого были только дерби с участием "Краснодара" и "Кубани" - коллективов из краевого центра. Все до единой эти встречи были просто огненными, но, увы, вряд лт в скором времени повторятся. "Кубань" вообще исчезла из профессионального футбола, а пытающийся занять ее место "Урожай" прочно осел во втором дивизионе.

Ну, а "Сочи" выпал неимоверно тяжелый старт: "Спартак" и "Зенит" проверили дебютанта на прочность. Вроде бы, южане держатся неплохо, однако очков пока не набрали. И вот теперь сочинским "барсам" пришла пора испытания "быками".

Краснодарцы на дняъ узнали, что их соперником по квалификации Лиги чемпионов стал португальский "Порту" - самый из сильных во всем отборе к групповому этапу. А вот игра у кубанцев, вынужденных полностью поменять практически всю среднюю линию, пока просматривается лишь моментами. Кстати, их лучший игрок минувшего сезона Виктор Классон наконец-то появился у кромки поля. Правда, на костылях - порвавшего "кресты" скандинава зрители встретили овацией, но вернется он в футбол лишь через полгода.

Олссон же - другой шведский хавбек - на сей раз остался в запасе: вместо него впервые в основе вышел Игнатьев, занявший место центрфорварда (Ари, в свою очередь, опустившился в середину поля).

И уже на третьей минут бразилец с российским паспортом вывел Вандерсона один на один с голкипером гостей, но тот распорядился моментом бесхитростно. Сочинцы ответили изумительной трехходовкой, в завершении которой Полоз пробил над перекладиной метров с десяти.

Свою же первую фирменную длительную комбинацию с участием Рамиреса, Ари, Петрова и Вандерсона (он точно прострелил справа) "быки" разыграли каллиграфически: Игнатьев посылал мяч в сетку с четырех метров - 1:0, 14-я минута.

Сочинцы, к их сожалению, никак не могут забить свой первый мяч в РПЛ - наверное, десятый для команды в трех матчах голевой момент вскоре не реализовал Мостовой, пробивший из отличной позиции прямо в голкипера хозяев Сафонова. А мяч после удара головой Полоза вратарь в броске вытащил из верхнего угла.

Зато "Краснодар" свой очередной шанс использовал: могучий выстрел Вильены метров с 30-ти Заболотный отбил перед собой, а Игнатьев оформил дубль, спокойно добив мяч в сетку - 2:0, 42, минута.

Однако гости вовсе не посчитали дальнейшее соротивление делом бессмысленным. В дебюте второй половины они временами серьезно прижимали "быков" к их штрафной. А Песегов на 55-й минуте и вовсе мог отквитать один мяч: Сафонов, вытянвшись в струнку, с невероятным трудом достал посланный капитаном "барсов" из центра штрафной в левый нижний от голкипера угол мяч.

Правда, хозяева тут же вернули контроль над мячом и над инициативой. А тут еще и второй "горчичник" получил и покинул поля левый защитник "Сочи" Нибиуллин.

Все это дало возможность "Краснодару" провести серию замен. На поле впервые появился и новичок - форвард сборной Швеции Маркус Берг, который сразу мог отличиться, но попал в перекладину. А вот юный Сулейманов забил свой очередной великолепный мяч. Магомед-Шапи с линии штрафной отправил мяч по дуге, и он от перекладины отскочил в сетку - 3:0, 80-я минута.