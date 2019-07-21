"Зенит" победил в гостях "Сочи" во втором туре РПЛ

В воскресенье поздно вечером в заключительном матче второго тура Российской премьер-лиги "Сочи" на своем поле в присутствии 35 тысяч зрителей проиграл питерскому "Зениту" - 0:2 (0:1). Первый мяч забил с пенальти форвард гостей Сердар Азмун, а в конце матча отличился Магомед Оздоев. После этой победы питерцы набрали шесть очков и занимают второе место в турнирной таблице, лишь по разности мячей уступая екатеринбургскому "Уралу".

Официально футбольный клуб "Сочи" был образован 6 июня прошлого года после переезда коллектива ФНЛ из Санкт-Петербурга, выступавшего под именем "Динамо". А ведь эта команда ведет свою историю с 1922 года. Между прочим, "Зенит" немного младше - его днем рождения считается 25 мая 1925 года. Так что сегодняшнее противостояние ("РГ" вела онлайн-транляцию этой встречи) вполне можно считать своеобразным питерским дерби. К тому же сразу пять бывших игроков из состава нынешнего чемпиона страны выступают сегодня за кубанский коллектив.

Заметим, ажиотаж к предстоящему поединку на курорте был впечатляющим. Как мы уже рассказывали, все 15 тысяч билетов на нижний ярус (поначалу планировалось, что на верхние сектора болельщиков пускать не будут) были мгновенно распроданы, и для зрителей пришлось готовить еще и верхние ярусы. Чему способствовал еще один фактор: последний матч в истории сочинского футбола в главном отечественном дивизионе был сыгран здесь ровно 20 лет назад, когда местная "Жемчужина" вылетела из высшей лиги.

…"Задача "Зенита" - предложить высокие скорости, заставив сочинцев действовать с первых минут в максимально затратном режиме" - такая задача была поставлена перед гостями в аналитическом материале, опубликованном сегодня на официальном сайте клуба.

Прислушается ли к ней главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и какие контрмеры предпримет наставник "барсов" (так теперь фанаты именуют сочинцев) Александр Точилин, предстояло посмотреть уже непосредственно на поле. На которое, кстати, в стартовом составе не вышел Артем Дэюба: по словам питерцев, у капитана сборной России - легкое недомогание.

Но обрушившийся на поле с первых минут настоящий тропический ливень, без сомнения, нарушил все тренерские установки: в таких условиях речь о длинных розыгрышах уже не шла, и соперники старались побыстрее доставлять мяч на чужую половину. Что в дебюте лучше удавалось "Зениту: Азмун и Дриусси дважды были очень близки к тому, чтобы убежать на скорости в одиночку с центра поля к воротам голкипера хозяев. "Барсы" на эти выпады ответили несколькими навесами в штрафную питерцев, но их центральные защитники Иванович и Ракицкий верховую борьбу с форвардами внешен непринужденно выигрывали.

А ключевым в первой половине оказался довольно курьезный случай. Азмун оступился на мокром газоне, и в дело пришлось вступить врачам "Зенита". Форвард после их помощи, как полагается, ушел за кромку поля, и про него попросту забыли игроки хозяев. Вернулся же иранец в игру как раз в тот момент, когда за спины обороны последовал заброс питерцев. И нападающий, опередив защитников, подхватил мяч, обыграл голкипера, но был сбит Милидановичем. С пенальти Азмун не промахнулся - 0:1, 30-я минута.

Вскоре после перерыва свой первый голевой момент создали и хозяева. Но Новосельцев после розыгрыша углового прямо из центра штрафной послал мяч над перекладиной.

А вот ответный удар Сутормина (Дриусси классным пасом вывел его на идеальную позицию) метров с семи голкипер "Сочи" Заболотный сумел героически отразить.

Когда же в середине второй тайма "барсы" стали все чаще владеть мячом и основательно нервировать питерские оборонительные редуты, наставник гостей - явно для того, чтобы отодвинуть основные действия от своей штрафной, - выпустил вместо Ерохина встреченного овацией Дзюбу. И Артем сразу оказался на виду. Сначала он едва сам не забил с угла вратарской. А буквально через минуту пяткой вывел к воротам Дриусси, который с четырех метров перебросил мяч через вратаря, но в сетку не попал.

Зато сочинец Песегов на 80-й минуте на забил мяч, находясь в еще более идеальной позиции. После серии рикошетов полузащитник хозяев оказался в одиночестве в пяти метрах от ворот, однако запустил мяч над планкой...

Хотя южане до самого финального свистка очень старались отыграться, именно этот промах капитана и оказался решающим. Гости же на 90-й минуте в контратаке провели еще один мяч. Жирков подал слева, Дзюба у дальней штанги достал мяч и сбросил набежавшему Оздоеву, не промахнувшемуся с нескольких метров - 0:2.

Что же касается "Зенита", то чемпион страны без потерь прошел первые два тура, обыграв дебютантов РПЛ (неделю назад это был "Тамбов"). Но обе встречи выдались для питерцев крайне сложными.