Второй тур нашего чемпионата получается на редкость зрелищным. Во всех субботних матчах были голы на любой вкус. Забили все команды, вышедшие на поле. Это вселяет надежду и в воскресные игры. Одной из таких встреч будет первое в истории РПЛ противостояние "Сочи" и "Зенита".

Новичку высшей лиги откровенно не повезло с календарем. Начинали сочинцы со "Спартака", продолжают Петербургом, через неделю сыграют дерби с "Краснодаром", а чтобы мало не показалось, будет еще и ЦСКА. Есть все шансы мгновенно опуститься в подвал таблицы.

У "Зенита", напротив, разминка в стартовых турах на дебютантах. В первом туре "Тамбов", теперь - "Сочи". Да и третий тур вряд ли станет проблемным, ибо "Оренбург" по сравнению с прошлым годом выглядит не так грозно из-за ухода нескольких игроков. Как и против "Тамбова", подвести петербуржцев может только собственная расслабленность.

"Сочи", в свою очередь, оставил неплохое впечатление о себе по игре со "Спартаком". Оставим за скобках, что прискорбное впечатление оставил "Спартак", но южанам почти (не считается) удалось отобрать очки у москвичей. В игре с "Зенитом" необходимо бережнее относиться к моментам, которых вряд ли будет много. Матч действующего чемпиона против "Тамбова" временами проходил с преимуществом заведомо более слабой команды. Да и вратарь питерцев Андрей Лунев выглядит не столь уверенно, как раньше.

"Сочи" и "Зенит" закроют программу второго тура, стартовый свисток прозвучит в 21:30, не проходите мимо. На сайте "РГ" будет онлайн-трансляция!