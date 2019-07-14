"Зенит" спустя несколько лет начнет чемпионат в ранге действующего победителя. Как и год назад, первый матч сезона питерцы проведут против дебютанта РПЛ. Тогда была игра с "Енисеем", сейчас - с "Тамбовом".

Футбольный клуб "Тамбов" впервые в своей истории вышел в РПЛ. Команда заняла первое место в ФНЛ и автоматически пошла на повышение. И сразу экзамен в виде выезда к чемпиону. Фаворит очевиден, но мало ли "Зенит" еще не отошел после отпуска. Расклад таков, что только несобранность способна помешать Санкт-Петербургу начать сезон с победы.

А победа нужна. Неделю назад "Зенит" проиграл Суперкубок "Локомотиву". Хоть команды только вкатываются в длительный игровой отрезок, матч получился весьма добротный. Качество игры было на очень приличном уровне, тем более по российским меркам. Поражение наверняка разозлило питерцев - будет на ком сегодня отыграться. Если только Александр Григорян и его "Тамбов" не прыгнут выше головы.

В межсезонье "Тамбов" пополнили два экс-игрока "Анжи" - Владислав Кулик и Иван Маркелов. Опытом игры в высшей лиге обладает и Адесойе Ойеволе, перешедший из "Оренбурга". Пожалуй, больше выделить и некого, знакомиться с командой широкая аудитория будет по ходу сезона.

Трансферная кампания "Зенита" привела в коллектив бразильца Сантоса из "Гамбурга" и Алексея Сутормина. С Суторминым получилось как-то неловко. Сначала было объявлено о его переходе из "Оренбурга" в казанский "Рубин", но уже через несколько дней состоялся переезд Сутормина в "Зенит". Из тех, кто ушел, отметим Клаудио Маркизио. Экс-капитан "Ювентуса" запомнился в Петербурге не столько игрой, сколько деятельностью в Инстаграме. Как и ожидалось, итальянец был постоянно травмирован и спустя год уехал из России. Также ушли Анюков, Нету, Цаллагов, Новосельцев, Набиуллин, Эрнани, Полоз. Ну и Александра Кокорина какое-то время не будет. Остальные все на месте.

Матч "Зенит" - "Тамбов" начнется в 19:00 мск, а "РГ" проведет онлайн-трансляцию. Увидимся!