Новости

Гребень паводка пройдет еще четыре района Приамурья   05:25
Крым одобрил идею возвращения железнодорожного сообщения с Украиной 05:20
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба 04:53
Верховный суд США позволил Трампу построить стену на деньги Пентагона 04:44
Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанола 04:40
Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов 03:03
МИД РФ сделал замечание посольству ФРГ за обсуждение выборов в России 02:18
ФБР рассекретило данные об обнаружении мужского тела с женской головой 02:04
Пять автомобилей столкнулись на МКАД 00:45
Дональд Трамп: Нет причин не ладить с Россией 00:21
Трамп не будет винить Анкару в покупке российских С-400 26.07.2019
Украинки ответили флэшмобом в Сети на оскорбление чиновника 26.07.2019
В Москве столкнулись автобус и легковушка: двое пострадали 26.07.2019
Трамп потребовал реформировать ВТО 26.07.2019
Высокопоставленного военного в США обвинили в сексуальных домогательствах 26.07.2019
Трамп назвал введение "цифрового налога" "глупостью Макрона" 26.07.2019
Россия и Турция обсудили поставку самолетов 26.07.2019
МИД РФ ответил на обвинения Австрии россиянина Зайцева 26.07.2019
СМИ: Аниту Цой экстренно увезли на скорой из VIP-зоны фестиваля в Баку 26.07.2019
Компания Nord Stream 2 пожаловалась в Евросуд на дискриминацию 26.07.2019
Путин подписал закон "о брендах" регионов 26.07.2019
Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры и образования 26.07.2019
УАЗ опубликовал "живую" фотографию рычага АКПП "Патриота" 26.07.2019
Найдена двухметровая бедренная кость возрастом 140 миллионов лет 26.07.2019
Кузнецова получит американскую визу. Только ее проблемы это не решит 26.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали города, где самая дешевая аренда квартир
Эксперты назвали города, где самая дешевая аренда квартир
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
27.07.2019 05:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крым одобрил идею возвращения железнодорожного сообщения с Украиной

Фото: Стрингер/ РИА Новости Фото: Стрингер/ РИА Новости
Фото: Стрингер/ РИА Новости

В Крыму ответили на просьбу жителей Украины вернуть железнодорожное сообщение на полуостров. Спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове готовы к возобновлению движения поездов.

Фото: Ирина Огилько
В Москве возводят мост по технологиям, которые применялись в Крыму

"Это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов", - отметил Фикс. Он добавил, что психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса и что подобные инициативы нужно приветствовать, передает РИА Новости.

Напомним, на сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой обеспечить движение поездов в Крым. Причем рекомендуется это сделать до запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост.

Между тем

Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), оказался самым прибыльным на Украине. За пять месяцев 2019 года продажи билетов на этом направлении позволили заработать 117,7 миллиона гривен. При том, что в последнее время железнодорожное сообщение между двумя странами сократилось.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Крым одобрил идею возвращения железнодорожного сообщения с Украиной
Дональд Трамп: Нет причин не ладить с Россией
МИД РФ сделал замечание посольству ФРГ за обсуждение выборов в России
Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов
Минобороны РФ опровергло задержание Румынией судна с военной техникой