Крым одобрил идею возвращения железнодорожного сообщения с Украиной

В Крыму ответили на просьбу жителей Украины вернуть железнодорожное сообщение на полуостров. Спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове готовы к возобновлению движения поездов.

"Это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов", - отметил Фикс. Он добавил, что психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса и что подобные инициативы нужно приветствовать, передает РИА Новости.

Напомним, на сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой обеспечить движение поездов в Крым. Причем рекомендуется это сделать до запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост.

Между тем

Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), оказался самым прибыльным на Украине. За пять месяцев 2019 года продажи билетов на этом направлении позволили заработать 117,7 миллиона гривен. При том, что в последнее время железнодорожное сообщение между двумя странами сократилось.