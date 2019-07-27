Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области Султанова

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд по ходатайству следствия вынес решение об аресте бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе судебного ведомства.

Бывший астраханский премьер заключен под стражу сроком на два месяца, до 25 сентября. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Султанов был задержан в минувшую пятницу, как и исполняющий обязанности министра финансов Астраханской области Виталий Шведов, который подозревается в аналогичном преступлении.

По информации правоохранительных органов, на счетах бюджета региона хватало средств, чтобы не привлекать банковский заем, но по распоряжению чиновников кредит все-таки был взят. Его ставка составила от семи до восьми с половиной процентов годовых. А сумма - около шести миллиардов рублей.

Таким образом, региональной казне был причинен материальный ущерб на сумму около 212 миллионов рублей, что привело, в том числе, к подрыву авторитета органов власти в обществе.