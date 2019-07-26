Игорь Бабушкин рассказал о задержании экс-премьера Астраханской области

На встрече с жителями Наримановского района глава региона Игорь Бабушкин рассказал о перспективах развития Астраханской области и ответил на вопрос о задержании экс-председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и регионального министра финансов Виталия Шведова.

"Информация правдива. Более подробную информацию могут нам изложить следственные органы. Задержание должностных лиц такого уровня - событие, безусловно, резонансное. В настоящее время известно о начале следственных действий в отношении обоих. Я уверен, что расследование будет объективным. Со стороны исполнительной власти региона мы окажем следственным органам необходимое содействие", - ответил врио губернатора Игорь Бабушкин.

Напомним, что главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении экс-председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и и.о. министра финансов региона Виталия Шведова. Действия высокопоставленных чиновников подпадают по статью УК "злоупотребление должностными полномочиями".

Ранее региональное управление СК России возбудило 17 уголовных дел по статьям "мошенничество" и "превышение должностных полномочий" за аферы с аварийным жильем на сумму более 40 миллионов рублей.

"Преступления выявлены в том числе при взаимодействии с руководством региональной исполнительной власти. Расследование уголовных дел находится на особом контроле руководителя СКР региона генерал-лейтенанта Ибрагима Могушкова", - отметили в пресс-службе ведомства.