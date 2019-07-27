Российские спортсмены не пострадали при обрушении здания в Кванджу

Инцидент произошел на втором этаже ночного клуба, который расположен в квартале Чхипхёндон административного округа Согу Кванджу. По невыясненным пока причинам, в самый разгар ночных танцев в 2 часа 29 минут произошло обрушение одной из боковых платформ, на которой находилось несколько десятков человек.

Пострадавших достаточно быстро доставили в больницу, но двое из них - корейцы 38-летий Чхве и 27-летний О - в результате скончались от полученных травм. По сообщениям властей, общее число раненых - 16 человек. Легкие ранения получили в общей сложности восемь спортсменов: три человека из США, два из Новой Зеландии и по одному из Нидерландов, Италии и Бразилии. У атлетов закончились состязания по их видам на ЧМ, и они решили отдохнуть в клубе, который находится не так далеко от спортивной деревни.

Кроме того, сообщается, что среди раненых есть два гражданина Узбекистана, но заявлено, что они были обычными посетителями, а не спортсменами. Жизнь всех атлетов находится вне опасности, ранения оказались легкими, все уже получили необходимую медицинскую помощь.

Как ранее выяснила находящаяся сейчас в Кванджу корреспондент "РГ", среди пострадавших нет россиян. Это заявил председатель Всероссийской федерации плавания, член бюро ФИНА Владимир Сальников.

В настоящий момент власти пытаются выяснить, что стало причиной трагедии. В качестве основной версии фигурирует перегруз конструкции. Платформа находилась на возвышении примерно в два с половиной метра, на нее забрались и танцевали около 40 человек. Всего же в клубе находилось около 370 посетителей и сотрудников, включая около 50 иностранцев.

Это происшествие омрачило чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу. Несмотря на усилия организаторов и волонтеров, многие спортсмены высказывали претензии к организации, а также к питанию на объектах. Кроме того, недавно Оргкомитет чемпионата распространил заявление о вспышке случаев диареи среди участников ЧМ, призвав тщательно соблюдать меры гигиены и пить только бутилированную воду. Чемпионат стартовал 12 июля и завершится уже завтра, 28 июля.