Российский пловец Минаков: Дрессел пока недосягаем

Андрей, почему нет эмоций. Вы же завоевали медаль чемпионата мира!

Андрей Минаков: Все эмоции оставил в бассейне. Пока еще не осознал, что произошло.

Довольны самими секундами? В очередной раз побили рекорд России.

Андрей Минаков: Сложно радоваться времени 50,83, когда в финальном заплыве чемпион показал 49,66, а вчера он же установил рекорд мира - 49,50. Что касается рекорда России, то я плаванию не ради него. Задачи ставлю повыше. А национальное достижение - только шаг на пути к цели.

С Дресселом вообще можно бороться?

Андрей Минаков: Как меня учил первый тренер, для спортсмена не должно быть никакого места, кроме первого. Поэтому я всегда настраиваюсь бороться за победу. Но пока это "серебро" для меня как "золото". На данный момент Дрессел недосягаем. Но мы уже договорились с венгром Кристофом Милаком, который установил рекорд мира на 200 м баттерфляем, Чэдом Ле Кло из ЮАР, что будем работать и в будущем обгоним американца.