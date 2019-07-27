Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания

Австралийские ученые совместно с коллегами из США проанализировали сотни постов в Twitter в 2018 году и выяснили, по каким поводам люди подвергают свой организм крайней опасности, планируя употреблять алкоголь "до потери сознания".

Чаще всего, желание напиться связано с празднованием дня рождения, достижениями на работе и спортивными победами. Также люди хотели "забыться" в связи с сильным стрессом.

Как пояснили ученые, большинство людей, решивших пышно отметить важное событие или решивших таким образом абстрагироваться от проблем, на утро не могут вспомнить, как именно закончился вечер.

Между тем ученые заявили, что доза алкоголя, не представляющая опасности для организма, равна нулю. Также специалисты опровергли и то, что в некоторых случаях спиртное может быть полезно для человека.

Ранее ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии связали употребление алкоголя с развитием семи видов рака.