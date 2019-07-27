В мире
27.07.2019 11:49
Текст: Александр Саможнев

В Беларуси вступил в силу антитабачный декрет

В Беларуси вступил в силу декрет об ограничении  доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщает информагентство БЕЛТА.

В соответствии с документом, введен  запрет на курение во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, детских площадках, на рабочих местах в помещениях, в учреждениях образования, в подземных переходах и на остановках транспорта.

Фото: REUTERS
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Кроме того, запрещается открытая выкладка жидкостей для электронных систем в витринах и ином торговом оборудовании. Предусматриваются также ограничения по местам продажи электронных систем курения. Документ  запрещает продажу несовершеннолетним жидкостей для электронных систем, а также рекламу курения.

С 1 января 2020 года табачные изделия должны продаваться только через товарные отделы магазинов. С 1 января 2022 года вводится запрет на хранение сигарет над контрольно-кассовыми узлами торговых помещений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ в январе. Отмечалось, что основной задачей принятых мер является ограничение доступности табачных изделий и предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения.

 

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