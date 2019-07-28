Боксер Хосе Рамирес пожертвует тысячи долларов в фонд Максима Дадашева

Чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO американец Хосе Рамирес продаст с аукциона свою экипировку и все собранные средства передаст в фонд погибшего российского боксера Максима Дадашева.

В ночь на воскресенье Рамирес победил другого американца Мориса Хукера в поединке, на кону которого стоял титул WBO. После боя он заявил, что посвящает победу своей семье и своим близким, после чего с грустью в голосе продолжил свою речь.

"Также эту победу я посвящаю памяти Максима Дадашева. После боя я продал всю свою экипировку, чтобы собрать как можно больше денег для его семьи. Он был молодым боксером, преданным этому виду спорта. И теперь, когда он умер, мы должны постараться помочь его семье. Надеюсь, нам удастся собрать хотя бы 40 тысяч долларов", - приводит слова Рамиреса ESPN.

Рамирес признался, что лично не был знаком с Дадашевым, однако слышал немало хороших слов о нем от своего тренера. "Мы не были знакомы, но я следил за этим парнем, считал его одним из своих возможных конкурентов, - продолжил Рамирес. - Надеюсь сейчас, когда произошла эта трагедия, люди откроют глаза и будут больше уважать боксеров. Он, как и я всего лишь бился за свою семью, за их будущее. У меня тоже маленький ребенок и я хочу поддержать его вдову в этот тяжелый момент".

Напомним, что Максим Дадашев 20 июля проводил бой за звание претендента на чемпионский титул по версии IBF против Субриэля Матиаса из Пуэрто-Рико. После 11-го раунда тренер россиянина остановил бой из-за того, что Дадашев пропустил слишком много сильных ударов. После поединка боксер из России почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, где ему диагностировали сильнейший отек мозга. Была проведена операция, но 23 июля Дадашев скончался.

После этого был создан фонд по сбору средств для поддержки семь российского боксера. В настоящий момент в фонд, открытый компаний Top Rank поступило более 34 тысяч долларов.