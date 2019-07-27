Жена Дадашева будет судиться с судьей последнего боя ее мужа

Супруга российского боксера Максима Дадашева обвинила судью поединка против пуэрториканца Субриэля Матиаса в смерти своего мужа. Она заявила, что подаст в суд на арбитра.

Елизавета Апушкина подчеркнула: рефери ни разу не подошел к Дадашеву, несмотря на количество пропущенных им ударов, и не вызвал врача в угол для осмотра.

"Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12-й раунд. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу. Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге", - написала Апушкина в Instagram своего мужа.

Напомним: после поединка с Матиасом Дадашев потерял сознание и был срочно доставлен в больницу с диагнозом "отек мозга". Максиму сделали операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. Во вторник, 23 июля, Дадашев скончался. Чуть ранее сообщалось, что Федерация бокса России подаст в суд на организаторов боя Максима.