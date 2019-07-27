Жена Дадашева будет судиться с судьей последнего боя ее мужа

Супруга российского боксера Максима Дадашева обвинила судью поединка против пуэрториканца Субриэля Матиаса в смерти своего мужа. Она заявила, что подаст в суд на арбитра.
Елизавета Апушкина подчеркнула: рефери ни разу не подошел к Дадашеву, несмотря на количество пропущенных им ударов, и не вызвал врача в угол для осмотра.
"Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12-й раунд. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу. Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге", - написала Апушкина в Instagram своего мужа.
Напомним: после поединка с Матиасом Дадашев потерял сознание и был срочно доставлен в больницу с диагнозом "отек мозга". Максиму сделали операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. Во вторник, 23 июля, Дадашев скончался. Чуть ранее сообщалось, что Федерация бокса России подаст в суд на организаторов боя Максима.
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Хочу ответить всем, кто пишет в комментариях, «надо было сдаться, остался бы жив»... да, если бы это было возможно, я с радостью отдала бы свою жизнь взамен его!!! Отдала бы все на свете, только бы он жил!!! Чтобы именно он растил своего сына!!! Чтобы улыбался, шутил, чтобы вырастил его таким же светлым и чистым человеком, каким был сам, вырастил его воином, не преклоняющим колено, научил не сдаваться, идти вперёд! Но те, кто пишет подобные комментарии, наверное, очень далеки от спорта ! Я имею ввиду не занятия в спортзале , поверьте, они не имеют ничего общего с большим спортом - спортом высших достижений! Там нет места слабости, трусости, там не существует понятия боли и усталости, там нет слов «не могу, не справлюсь» ... Они воины, они гладиаторы , они сверхлюди, если хотите! Они никогда не сдаются, они привыкли к боли, их воля , их дух намного сильнее человеческих возможностей! Они- избранные! Именно поэтому, их сотни из миллиардов живущих...Макс никогда не сдался бы, это его мечта, его жизнь... Именно поэтому, в ринге есть рефери! Именно он должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесён ущерб, потому что, сам спортсмен будет идти до конца!!! Рефери ни разу даже не подошёл к Максу, не смотря на колличество пропущенных им ударов, не вызвал в «угол» врача для осмотра! Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12 раунд! Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с атлетической комиссией штата Maryland и выдвигать иск против рефери в ринге!