Атлетическая комиссия штата Мэриленд изучит бой Дадашев - Матиас

Как сообщает издание The Washington Post, комиссия приступает к работе, если во время поединка кто-то из соперников получает серьезные травмы или же полученные повреждения приводят к смерти.

"Комиссия штата Мэриленд по спорту очень опечалена, узнав о недавней кончине профессионального боксера Максима Дадашева. Мы присоединяемся ко всему боксерскому сообществу и выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Дадашева. Спортивная комиссия штата Мэриленд рассматривает это дело", - сообщил один из членов комиссии изданию.

Напомним, что 28-летний россиянин 20 июля проводил бой в США против Субриеля Матиаса из Пуэрто-Рико. После 11-го раунда тренер россиянина Бадди Макгирт остановил поединок из-за того, что Максим пропустил слишком много ударов. После поединка Дадашев почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Врачи диагностировали сильный отек мозга, провели операцию, после чего боксер был введен в медикаментозную кому. Однако выйти из нее Дадашев не смог - у россиянина отказало сердце.

Ране стало известно, что Международная боксерская федерация (IBF) начала сбор средств для семьи российского боксера Максима Дадашева, который во вторник умер в больнице в США после полученных во время боя травм.