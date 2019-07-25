IBF начала сбор средств для семьи боксера Максима Дадашева

Международная боксерская федерация (IBF) начала сбор средств для семьи российского боксера Максима Дадашева, который во вторник умер в больнице в США после полученных во время боя травм.

"Боксер Дадашев был единственным кормильцем для своей семьи. У него остались жена и двухлетний сын, это очень трудное время для них, поэтому наша организация хотела бы оказать им поддержку. IBF будет собирать средства для семьи в течение следующих нескольких недель. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой информацией со всеми, поможет любая сумма пожертвований", - сказано в заявлении, которое приводит ТАСС.

Напомним, что 28-летний россиянин 20 июля проводил бой в США против Субриеля Матиаса из Пуэрто-Рико. После 11-го раунда тренер россиянина Бадди Макгирт остановил поединок из-за того, что Максим пропустил слишком много ударов. После поединка Дадашев почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Врачи диагностировали сильный отек мозга, провели операцию, после чего боксер был введен в медикаментозную кому. Однако выйти из нее Дадашев не смог - у россиянина отказало сердце.