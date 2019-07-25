Дадашев перенес инсульт во время боя с Матиасом

Российский боксер Максим Дадашев перенес инсульт во время поединка в США против пуэрториканца Сабриела Матиаса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте спортсмена.

Врач, проводивший Максиму операцию, заключил, что боксер пережил инсульт прямо во время боя. Тем не менее, испытывая боль, россиянин продолжал биться. После поединка Дадашева в критическом состоянии доставили в больницу. Ему провели двухчасовую операцию и ввели в искусственную кому. А 23 июля спортсмен скончался.

"Он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался", - говорится в сообщении.

Сегодня же первое интервью после случившегося дал Матиас. Он подчеркнул, что полностью опустошен.

"Никто из нас не задумывается о смерти, когда мы идем к своей цели и воплощаем мечты в реальность. Лети высоко, великий воин. Только Богу ведома суть вещей. Я всегда буду чтить тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев", - приводит слова Матиаса телеканал NBC.