Соперник Дадашева отказался от выигрыша после известия о смерти боксера

Матиас искренне сожалеет, что произошла такая трагедия. "Никто из нас не задумывается о смерти, когда мы идем к своей цели и воплощаем мечты в реальность. Мы поднимаемся на ринг, думая о лучшей жизни для наших близких при этом, даже не осознавая скольких усилий и жертв стоит нам выход на бой. Пари в небе великий воин. Только Богу ведома суть вещей. Я всегда буду чтить тебя. Покойся с миром Максим Дадашев", - сказал Матиас телеканалу NBC.

За тот бой Матиас получил чек на 75 тысяч долларов. Промоутер боксера рассказал, как Субриэль отреагировал на смерть соперника. "Мне не нужен этот чек! Это были его первые слова", - сказал промоутер.

Сообщается, что после поединка пуэрториканец сразу же отправился домой вместе с промоутером и девушкой и несколько дней не выходил из дома.

Максим Дадашев скончался в больнице после операции. Его тренер не выпустил боксера на 12-й раунд, однако затем россиянину стало плохо, и его отвезли в больницу. Проведенная операция из-за отека мозга не помогла.

Атлетическая комиссия штата Мэриленд уже начала расследование этой трагедии. Основная цель - разобраться в причинах произошедшего и постараться сделать так, чтобы в будущем подобные трагедии не происходили.