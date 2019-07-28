Дженнифер Лопес сыграет наркобаронессу

Американская певица, актриса, продюсер, танцовщица, бизнесвумен (и так далее) Дженнифер Лопес, только что отметившая пятидесятилетие, сыграет главную роль в криминальной драме-байопике "Крестная мать" (The Godmother), рассказывающем о жизни колумбийской наркобаронессе Грисельды Бланко.

При этом, сообщает THR, ДжейЛо чрезвычайно радуется проекту, поскольку - как сама признается - "всегда восхищалась" Грисельдой и "была очарована ее историей". Ибо та - крайне харизматичная личность, "дерзкая, амбициозная, коварная и устрашающая".

Постановщиком фильма, сценарий к которому пишут Реджина Коррадо ("Дэдвуд") и Теренс Уинтер ("Волк с Уолл-Стрит", "Подпольная империя"), также может стать ДжейЛо, таким образом дебютировав в режиссуре. Но это пока не точно. Зато точно, что она спродюсирует картину.

Грисельда Бланко, имевшая говорящую "партийную кличку" Черная вдова, - одна из самых известных, брутальных и жестоких "наркоролев", все мужья которой трудились в данном бизнесе и погибли. Причем второго она убила сама - выстрелом в рот. Три сына Бланко также погибли.

Грисельду Бланко расстреляли в 2012 с проезжающего рядом мотоцикла. То есть способом, который, как считается, она же и "изобрела".

К слову, Лопес выступит в Москве через неделю.

А пока посмотрите трейлер ее нового фильма "Стриптизерши".